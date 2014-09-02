У Миколаєві вкрали знаменитий кран "Захарій"

Про це повідомляє видання Морські бізнес-новини з посиланням на власні джерела.

"Сьогодні вночі до крана наблизилися 2 буксири, невідомі обрубали швартові троси і потягли "Захарій" в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Кран був переданий на зберігання ТОВ "ЗАВОД ОКЕАН". За даним фактом керівництво підприємства подало заяву в міліцію, йде слідство.

Нагадаємо, кран "Захарій" перебував на ПАТ " МСЗ "Океан" на ремонті після аварії, після якої його вдалося повністю відновити.