У Миколаєві вкрали знаменитий кран "Захарій"
19:54, 02 вересня 2014Курйози
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Сьогодні вночі був викрадений відомий плавучий кран "Захарій"
Кран Захарій було викрадено / twitter.com/kranzahary
Про це повідомляє видання Морські бізнес-новини з посиланням на власні джерела.
"Сьогодні вночі до крана наблизилися 2 буксири, невідомі обрубали швартові троси і потягли "Захарій" в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Кран був переданий на зберігання ТОВ "ЗАВОД ОКЕАН". За даним фактом керівництво підприємства подало заяву в міліцію, йде слідство.
Нагадаємо, кран "Захарій" перебував на ПАТ " МСЗ "Океан" на ремонті після аварії, після якої його вдалося повністю відновити.
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