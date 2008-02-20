У Великій Британії відкриють академію джедаїв

У Великій Британії, в графстві Суррей буде відкрита академія джедаїв, повідомляє The Register.

Очікується, що шлях від неофіта до майстра джедая студенти академії пройдуть приблизно за два роки. Їх навчатимуть володінню світловими мечами, технічним наукам, бойовим мистецтвам, а також медитації і нейро-лінгвістичному програмуванню. Останнє покликане замінити британським джедаям дивовижні ментальні здібності їх колег з "далекої-далекої галактики".

Керувати навчанням буде такий-собі майстер Айек (Ajec), що відмовився назвати своє справжнє ім`я. Всі новоприбулі студенти повинні мати при собі так званий довідник джедая. Передбачається, що вони відвідуватимуть заняття в традиційних костюмах учнів-джедаїв (падаванів).

Ідея створення академії належить Деніелу Джонсу (Daniel Jones), відомому також як Морда Хелол (Morda Helol) і його братові Барні, або Йонбі Хеолу (Jonba Hehol). Вони обидва сприяли відкриттю у Великій Британії першого філіалу церкви джедаїв, що поклоняються "світлій стороні Сили".

Морда Хелол пояснив, що джедаї "не екстремісти, не психопати і не культ". За його словами академія джедаїв створена для поліпшення життя людей і розвиває в них кращі якості. "Наші двері відкриті для кожного", - стверджує Морда Хелол.

Засновник академії також розповів, що він вже отримав пропозиції про відкриття філіалів учбового закладу у Франції, Іспанії, Бразилії і США.

У 2006 році декілька прихильників релігії джедаїв звернулися в ООН з вимогою визнати "Силу", в яку вони вірять, офіційною релігією. Підставою для подібного визнання, на їх думку, було те, що за даними останніх переписів населення у Великій Британії проживає близько 400 тисяч джедаїв, у в Австралії - 70 тисяч джедаїв, в Новій Зеландії - 53 тисячі, в Канаді - 20 тисяч.

Релігія джедаїв заснована на фільмі Джорджа Лукаса "Зоряні війни". У шести частинах цієї космічної саги Орден лицарів-джедаїв бореться з різними проявами "темної сторони Сили".

Лента.ру