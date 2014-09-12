Жириновський дожився до того, що звинуватив СБУ у вбивствах на трасах Підмосков'я

Про це пише Лента.ру.

На думку Жириновського, Київ умисно засилає в Росію професіоналів-диверсантів, які нападають на водіїв.

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«Скільки людей на дорогах гине? Ось зараз вже 14 москвичів вбито на дорогах. І де вбивці? СБУ засилає. Це діють професіонали-диверсанти з України. Вони мстять нам», - сказав Жириновський.

З весни 2014 року на ділянці з 45-го по 85-й кілометр траси М-4 «Дон» було скоєно чотири вбивства. Злочинці розкидали шипи на дорозі і, коли водії зупинялися з проколотими шинами і виходили з автомобіля, розстрілювали їх в упор. Перший напад стався 3 травня, жертвами стали літні подружжя з Москви.

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За неофіційними даними, оперативники розслідують ще кілька схожих випадків на інших дорогах у Підмосков'ї. Існує версія, згідно з якою злочинці вже розправилися з 14 водіями і їхніми пасажирами.