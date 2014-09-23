Американка зробила собі третю грудь, щоб не подобатися чоловікам

Після операції вона найняла знімальну групу, яка документує "боротьбу" з зовнішнім світом жінки з трьома грудьми, повідомляє ТСН.

Вона вже готує до відправки на MTV пілотні серії реаліті-шоу її власного виробництва, яке називається "Глечики Жасмин".

"Моя заповітна мрія - щоб це шоу показали на MTV. Я економлю кожне пенні для цього. Якщо це не спрацює, я не знаю, що буду робити", - сказала вона в інтерв'ю місцевому радіо.

Дівчина, яка лише нещодавно відсвяткувала своє 21-річчя, опублікувала у Facebook десятки фотографій її нових грудей у виконаному на замовлення бікіні в спробі переконати, що операція дійсно була зроблена і це не фейк.

При цьому вона каже, що причиною операції було зовсім не бажання прославитися.

"Я зробила це, тому що хотіла стати непривабливою для чоловіків. Тому що я не хочу більше побачень", - говорить вона.