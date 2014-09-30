Британське кафе включило в меню найкалорійніший сніданок у світі

13:56, 30 вересня 2014
Курйози
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20 відвідувачів вже встигли скуштувати фірмовий сніданок, але ніхто не зміг подужати його.

Фото: BearGrillsCafe / facebook.com

Власники кафе Bear Grill в Північній Англії ввели в меню сніданокенергетичною цінністю у вісім тисяч кілокалорій. Охочих спробувати блюдо відвідувачів зобов'язали підписувати відмову від будь-яких претензій до закладу через можливі проблеми з самопочуттям, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Grub Street

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Блюдо, яке отримало назву Hibernator («Той, що вводить в сплячку»), являє собою величезну порцію традиційного англійського сніданку. Замовник отримає: яєчню з чотирьох яєць, вісім скибочок бекону, вісім сосисок, вісім хашбраунов (картопляні котлетки), омлет з сиром з чотирьох яєць, чотири вафлі, чотири підсмажених хлібці, чотири скибки чорного пудингу (кров'яна ковбаса). Також сніданок включає боби, помідори, гриби, картоплю фрі. Запити трапезу можна літровим молочним коктейлем.

Фото: BearGrillsCafe / facebook.com

Як розповів власник закладу Марк Уайндер (Mark Winder), 20 відвідувачів вже встигли скуштувати фірмовий сніданок, але ніхто не зміг подужати його. Англієць висловив сумнів, що хтось виявиться в змозі доїсти Hibernator до кінця.

Ціна гігантського сніданку склала 19,95 фунта (32 долари). У кафе також розробили «міні-версію» Hibernator для дітей, її калорійність і вартість не уточнюється.

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Англійський сніданок традиційно складається з семи видів смажених продуктів: сосисок або сардельок, яєчні глазуньї, бекону, бобів в томатному соусі, грибів шампіньйонів, помідорів і скибочок хліба. Калорійність національної ранкової їжі пояснюється історичними аспектами. Сніданок готували в сім'ях британських робітників, які не мали можливості підкріпитися протягом дня, поживності страви мало було вистачати до восьми годин вечора.

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