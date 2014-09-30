Британське кафе включило в меню найкалорійніший сніданок у світі

Власники кафе Bear Grill в Північній Англії ввели в меню сніданокенергетичною цінністю у вісім тисяч кілокалорій. Охочих спробувати блюдо відвідувачів зобов'язали підписувати відмову від будь-яких претензій до закладу через можливі проблеми з самопочуттям, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Grub Street

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Блюдо, яке отримало назву Hibernator («Той, що вводить в сплячку»), являє собою величезну порцію традиційного англійського сніданку. Замовник отримає: яєчню з чотирьох яєць, вісім скибочок бекону, вісім сосисок, вісім хашбраунов (картопляні котлетки), омлет з сиром з чотирьох яєць, чотири вафлі, чотири підсмажених хлібці, чотири скибки чорного пудингу (кров'яна ковбаса). Також сніданок включає боби, помідори, гриби, картоплю фрі. Запити трапезу можна літровим молочним коктейлем.

Як розповів власник закладу Марк Уайндер (Mark Winder), 20 відвідувачів вже встигли скуштувати фірмовий сніданок, але ніхто не зміг подужати його. Англієць висловив сумнів, що хтось виявиться в змозі доїсти Hibernator до кінця.

Ціна гігантського сніданку склала 19,95 фунта (32 долари). У кафе також розробили «міні-версію» Hibernator для дітей, її калорійність і вартість не уточнюється.

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Англійський сніданок традиційно складається з семи видів смажених продуктів: сосисок або сардельок, яєчні глазуньї, бекону, бобів в томатному соусі, грибів шампіньйонів, помідорів і скибочок хліба. Калорійність національної ранкової їжі пояснюється історичними аспектами. Сніданок готували в сім'ях британських робітників, які не мали можливості підкріпитися протягом дня, поживності страви мало було вистачати до восьми годин вечора.