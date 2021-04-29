2,5-метровий алігатор заблокував рух на мосту в Техасі (США). На місце події викликали цілий загін поліції та фахівців з відлову диких тварин.
Про це пише телеканал ABC.
Рептилія повільно пересувалася вздовж мосту і спричинила довгий затор. Її було важко переконати зупинитися.
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Викликаній бригаді довелося йти на хитрість: до тварини підступали зі спини, накинули на неї обмежувальний повід і заклеїли пащу скотчем. Під час таких нелегких змагань алігатор близько хвилини борсався на дорозі, перекидаючись з боку на бік. Врешті порушника повантажили в пікап.
Хижака відпустили неподалік у річку. Врятована тварина швидко перебралася через мілководдя і поплила у глибші води.
У поліції зауважують, що відлов рептилій на дорозі для них є буденним явищем, хоча повідомлень про їхню появу на вказаному мосту вже давно не надходило.
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