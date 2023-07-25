Швидше за все, це місце привабило тварину через можливість відпочити в прохолоді.

Цього тижня мешканці округу Паско, штат Флорида, натрапили на незвичайного "перехожого" на автобусній зупинці. Живий алігатор тут спокійно "чекав на транспорт", розповіли у GoPasco County Public Transportation.

"Чому Алігатор перетнув дорогу? Щоб вчасно дістатися до автобусної зупинки", – жартома написала компанія в соцмережах і опублікувала фото великого плазуна, який дрімає в тіні біля знака зупинки.

Алігатор, якого побачили на автобусній зупинці в окрузі Паско, ймовірно, не шукав їжі. Швидше за все, він просто лежав у тіні, щоб охолонути – ці рептилії не можуть внутрішньо охолоджуватися, тож аби регулювати температуру свого тіла їм потрібно шукати більш прохолодне середовище.

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Інциденти з алігаторами у Флориді

За даними Флоридської комісії з охорони дикої природи, у Флориді живе приблизно 1,3 мільйона алігаторів. Здебільшого їх можна знайти в прісноводних озерах, ставках, болотах і річках з повільною течією. Однак нерідко трапляється, що вони заходять у житлові райони в пошуках їжі або пари.

Експерти кажуть, що будь який алігатор вищий за 1,2 метри може становити загрозу для людей та майна.

Напади алігаторів на людей у Флориді фіксують відносно нечастно – близько 10 інцидентів на рік. Однак іноді взаємодії між рептиліями та людьми призводять до летальних наслідків. Приміром, лютому 2023 року 85-річна жінка була вбита 3-метровим алігатором. Напад стався, коли жінка вигулювала собаку.

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