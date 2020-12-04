Коли ж її "здібності" не допомогли, вона почала психологічно тиснути і відправляти на особистий номер мобільного телефону текстові та голосові повідомлення з погрозами життю і здоров'ю працівника поліції.

Відома блогер-телеведуча Альона Лоран, яка називає себе "відьмою", отримала підозру за переслідування слідчого поліції, якому вона погрожувала "потойбічними силами".

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщина.

"Протягом двох місяців жінка переслідувала слідчого Києво-Святошинського відділу поліції і користуючись своєю публічністю в соціальних мережах намагалася "залякати" працівника поліції, щоб вона прийняла "позитивне" рішення у кримінальному провадженні щодо її чоловіка.

Так, під час досудового розслідування, слідча зібрала достатньо доказів і під процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному жителю Києво-Святошинського району за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Однак, коли про це дізналася дружина підозрюваного, вона почала погрожувати слідчому "магічними здібностями".

Коли ж її "здібності" не допомогли, вона почала психологічно тиснути і відправляти на особистий номер мобільного телефону текстові та голосові повідомлення з погрозами життю і здоров'ю працівника поліції, висловлюючись нецензурною лексикою, ображаючи честь і гідність поліцейської і членів її сім'ї.

Наразі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 31-річній жінці повідомлено про підозру за ч.1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.

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Автор: УНІАН