Зараз чоловікові 91 рік, він живе в Сан-Карлосі, штат Каліфорнія.

Американцеві Полу Грішему повернули гаманець, втрачений 53 роки тому на науковій станції в Антарктиді. Він пропрацював там трохи більше року військово-морським метеорологом.

Читайте такожУ Британії чергу пенсіонерів за вакциною прийняли за нелегальний рейв (фото)Як пише San Diego Union-Tribune, зараз чоловікові 91 рік, він живе в Сан-Карлосі, штат Каліфорнія.

Гришем відправився працювати синоптиком на науковій станції на острові Росса в жовтні 1967 року. Додому він повернувся без гаманця. Втрату знайшли за шафкою під час знесення будівлі станції. Всередині було посвідчення Гришема, його водійські права, декларація про податки, рецепт приготування калуа( кавовий лікер), квитанція і довідкова картка з інструкціями про те, що робити в разі атомної, біологічної або хімічної атаки.

Власника гаманця знайшли сищики-аматори. Грішем сказав, що навіть не пам'ятає, як втратив гаманець, але вдячний за зусилля, які дозволили його повернути. Він зізнався, що був вражений, дізнавшись про знахідку. Озираючись назад на 13 місяців, які він провів в Антарктиді, Грішем сказав, що це був незвичайний та іноді виснажливий досвід, який він найбільше запам'ятав через постійні застуди.

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Автор: УНІАН