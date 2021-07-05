Вражаючу суму на своїй картці чоловік помітив, коли перевіряв баланс.

Громадянину США випадково переказали на банківський рахунок $50 млрд.

Через це чоловік опинився серед найбагатших людей світу, щоправда, ненадовго.

Житель штату Луїзіана отримав цю суму на рахунок через банківську помилку. Вражаючу суму на своїй картці чоловік помітив, коли перевіряв баланс.

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За словами чоловіка, спершу він подумав - чи не отримав якийсь спадок. Однак, гроші витрачати не поспішав. Зрештою, за кілька днів $50 млрд з його рахунку зникли, йдеться в сюжеті ТСН.

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Автор: Ірина Погоріла