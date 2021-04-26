На відеокасеті були серії "Сабріни - маленької відьми".

Мешканка США Керон Макбрайд випадково дізналася, що оголошена в розшук через відеокасету, взяту напрокат 21 рік тому.

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Жінка хотіла змінити прізвище у водійських правах, але з'ясувала, що перебуває в розшуку в Оклахомі.

"Мені сказали, що мене розшукують за тяжкий злочин - розкрадання грошей. Коли я про це дізналася, у мене мало не стався серцевий напад", - розповіла Макбрайд.

На відеокасеті були серії "Сабріни - маленької відьми". За словами жінки, вона не пам'ятає, як брала касету, та й сам серіал ніколи не дивилася.

Вона припускає, що оформити прокат на її ім'я міг колишній співмешканець, у якого були маленькі діти.

Відеопрокат давно закрився, тому в цій справі немає потерпілих. Обвинувальний висновок мають анулювати найближчим часом.

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1 — Erika Stanish (@Erika_Stanish) April 23, 2021

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Автор: Людмила Жерновська