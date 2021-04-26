Мешканка США Керон Макбрайд випадково дізналася, що оголошена в розшук через відеокасету, взяту напрокат 21 рік тому.
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Жінка хотіла змінити прізвище у водійських правах, але з'ясувала, що перебуває в розшуку в Оклахомі.
"Мені сказали, що мене розшукують за тяжкий злочин - розкрадання грошей. Коли я про це дізналася, у мене мало не стався серцевий напад", - розповіла Макбрайд.
На відеокасеті були серії "Сабріни - маленької відьми". За словами жінки, вона не пам'ятає, як брала касету, та й сам серіал ніколи не дивилася.
Вона припускає, що оформити прокат на її ім'я міг колишній співмешканець, у якого були маленькі діти.
Відеопрокат давно закрився, тому в цій справі немає потерпілих. Обвинувальний висновок мають анулювати найближчим часом.
Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1— Erika Stanish (@Erika_Stanish) April 23, 2021
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