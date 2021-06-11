Фінансова скрута змушує американських рестораторів винаймати на роботу роботів. Плата за їх оренду дешевша, ніж мінімальна зарплатня офіціантів, яких роботи здатні замінити.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Вона може розвозити чотири таці, а звичайна офіціантка – лише одну. Зараз там дуже не вистачає персоналу, тож вона дуже допомагає», - власник ресторану.
Взяти на роботу робота змусив COVID-19. На початку пандемії багатьох працівників довелось звільнити. Ресторан працював лише на доставку. Тепер грошей винаймати офіціантів стільки, скільки було раніше – у Ендрю не залишилося. Аж раптом в інтернеті він натрапив на обговорення і орендував за 2 тисячі доларів на місяць. Робот працює за трьох і не втомлюється.
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