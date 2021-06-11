На початку пандемії багатьох працівників довелось звільнити.

Фінансова скрута змушує американських рестораторів винаймати на роботу роботів. Плата за їх оренду дешевша, ніж мінімальна зарплатня офіціантів, яких роботи здатні замінити.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Вона може розвозити чотири таці, а звичайна офіціантка – лише одну. Зараз там дуже не вистачає персоналу, тож вона дуже допомагає», - власник ресторану.

Взяти на роботу робота змусив COVID-19. На початку пандемії багатьох працівників довелось звільнити. Ресторан працював лише на доставку. Тепер грошей винаймати офіціантів стільки, скільки було раніше – у Ендрю не залишилося. Аж раптом в інтернеті він натрапив на обговорення і орендував за 2 тисячі доларів на місяць. Робот працює за трьох і не втомлюється.

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Автор: Денис Прядко