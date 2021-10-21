Контент для дорослих транслювався протягом 13 секунд на моніторі за спиною ведучої.

Новинна станція KREM в Спокані, штат Вашингтон випадково запустив порно під час трансляції прогнозу погоди.

Відео інциденту опублікував Daily Mail.

Курйозний інцидент стався у вихідний день. Контент для дорослих транслювався протягом 13 секунд на моніторі за спиною ведучої.

Метеоролог Мішель Бос повідомила, що штат очікував "кілька додаткових днів гарної погоди після чудових вихідних з помірними температурами", абсолютно не підозрюючи про те, що відбувається у верхньому лівому куті екрану.

Пізніше того ж дня представники телеканалу вибачилися перед глядачами під час вечірнього випуску новин.

"Ми старанно працюємо над тим, щоб подібне більше не повторилося", — заявили вони в офіційному повідомленні.

У місцевій поліції розповіли, що розслідують деталі інциденту. Правоохоронці мають намір з'ясувати, як ролик опинився на екрані і хто причетний до його виходу в ефір.

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Нагадаємо, американку Еддісон Сінс, яка сповідує християнство, вигнали з церкви за зйомки в порно.

"Коли я прийшла до своєї церкви, мене відвели убік і дали зрозуміти, що знають про мій спосіб життя, і попросили більше не повертатися. Я відчувала себе зрадженою", - розповіла вона.

Дівчина додала, що незважаючи ні на що вона досі вірить в Бога і сповідує християнство:

"Мої стосунки з Богом не змінилися. Я все ще люблю його і знаю, що він любить мене, але досвід з церквою змусив мене боятися знову відкритися".

Автор: Денис Прядко