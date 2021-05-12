Чоловік сподівається мати 100 дружин і 1000 дітей.

У Зімбабве чоловік обзавівся 16 дружинами і 151 дитиною.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, 66-річний зімбабвієць займається сексом строго чотири рази на добу, щоб його сім'я росла.

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Мішек Ньяндоро не працює і стверджує, що його постійна робота "задовольняти своїх дружин", які готують, прибирають і також виконують всі його бажання.

Однак у багатодітного батька немає планів зменшувати оберти. Взимку він одружується зі своєю сімнадцятою нареченою і сподівається мати 100 дружин і 1000 дітей до своєї смерті.

Чоловік також поскаржився, що йому доводиться одружуватися на молодших жінках, тому що старші наречені не можуть наздогнати його ненаситний сексуальний потяг. Він стверджує, що веде розкішне життя, і каже, що його численні нащадки обсипають його подарунками й грошима.

Він додав, що всі його наречені дуже задоволені своїм життям і принаймні двоє зараз вагітні.

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Автор: Катерина Лиманська