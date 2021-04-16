Крім того американський президент мало не переплутав ескалацію і вакцинацію.

Президент США Джозеф Байден у своїй промові про Росію зробив кілька обмовок, в тому числі і в прізвищі свого російського колеги Володимира Путіна.

Також американський лідер переплутав ескалацію і вакцинацію. Промова Байдена опублікована на YоuTube-каналі USA TODAY.

"Я також ясно дав зрозуміти президенту Клутіну...",- сказав Байден.

Після цього він відразу виправив допущену помилку: "...Путіну, що США непохитні в підтримці своїх союзників і партнерів в Європі".

Крім того, Байден мало не переплутав слово "ескалація" зі словом "вакцинація".

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"Сполучені Штати не збираються починати цикл вакцин... ескалації (відносин, - ред.) і конфлікт з Росією", - сказав Байден.

Нагадаємо, 18 березня президент США Джо Байден обмовився під час виступу перед камерами. Він назвав віце-президента Камалу Харріс президентом. Виступ Байдена в адміністрації був присвячений темпам вакцинації в США.

10 березня Джо Байдена підвела пам'ять, коли він виступав з промовою, присвяченою жінкам-військовослужбовцям в лавах американської армії. Зокрема, 78-річний американський лідер забув ім'я Міністра оборони Ллойда Остіна і назву очолюваного ним відомства - Пентагону.

Росія і США: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко