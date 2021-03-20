Президент США Джо Байден тричі спіткнувся, підіймаючись трапом на борт літака Air Force One.

Із президентом США Джо Байденом стався конфуз під час підйому на літак.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Глава Білого дому 19 березня вирушав до Атланти, однак на трапі літака несподівано впав. Джо Байден майже одразу ж підвівся, та за лічені секунди знову впав. Невдалою виявилась і третя спроба піднятися сходинками. Врешті-решт американський президент вирівнявся і таки дійшов до дверей літака.

Травма Байдена

28 листопада 2020 року Байден ушкодив ногу, граючись із собакою. Комп'ютерна томографія підтвердила, що в Байдена мікротріщини в латеральній і проміжній клиноподібних кістках, розташованих у середині стопи. Його лікар Кевін О'Коннор зазначав, що Байдену кілька тижнів доведеться носити ортопедичний чобіт.

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Автор: Олег Давигора