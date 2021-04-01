Ветеринари вилікували малечу та віддали всю котячу родину у добрі руки.

У Туреччині бездомна кішка принесла котенят до ветеринара і стала зіркою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На відео, що зафільмували лікарі в провінції Ізмір, руда кицька несе кошеня прямісінько до оглядової кімнати.

Ветеринари кажуть: кішка принесла перше дитинча і довго нявчала до людей, а потім пішла, щоби невдовзі повернутися з другим.

Як повідомляється, оглянувши малечу, лікарі побачили в обох запалення на очах. Кошенят вилікували, а потім разом із турботливою мамою віддали в добрі руки.

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Автор: Катерина Лиманська