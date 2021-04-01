У Туреччині бездомна кішка принесла котенят до ветеринара і стала зіркою.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожП'ять років стукає у двері: британці поскаржилися на лебедя-хулігана (відео)
На відео, що зафільмували лікарі в провінції Ізмір, руда кицька несе кошеня прямісінько до оглядової кімнати.
Ветеринари кажуть: кішка принесла перше дитинча і довго нявчала до людей, а потім пішла, щоби невдовзі повернутися з другим.
Як повідомляється, оглянувши малечу, лікарі побачили в обох запалення на очах. Кошенят вилікували, а потім разом із турботливою мамою віддали в добрі руки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Загадковий курйоз: у Колумбії стадо кіз виявили на даху, як вони туди потрапили – невідомо (відео)
- Вулицями Кривого Рогу блукав страус (відео)
- У Дніпрі кіт впав з шостого поверху і розбив лобове скло в іномарці (відео)
- У Каліфорнії козел-серфінгіст підкорює хвилі (фоторепортаж, відео)
- В Києві "коту-рятувальнику" дали звання майора (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram