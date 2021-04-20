У Харкові посеред вулиці помітили бобра / фото ua.depositphotos.com
У спальному районі Харкова зафільмували бобра, який розгулював вулицею.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, незвичайного пішохода на дорозі помітив один із водіїв і зупинився. Бобер порпався у калюжі, а коли побачив чужака, почав тікати.
Люди спробували упіймати тварину, аби вона не потрапила в небезпеку. Та зрештою покликали на допомогу зооволонтерів. Ті спеціальною сіткою зловили бобра та відвезли до водойми, де випустили на волю.
У спальному районі Харкова зафільмували бобра, який розгулював вулицею
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