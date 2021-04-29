Влітку чоловік планує перенести свій міні-офіс на безлюдний острів неподалік Шотландії.

Робота за екстремальних умов. 34-річний британець Джейсон Гріффін створив собі офіс на краю урвища.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЗате все під рукою: у Києві продають квартиру площею 6 квадратних метрів (фото, план)Для цього чоловік звісив зі скелі на узбережжі Ірландського моря спеціальну платформу й там проводить свій робочий день.

Ідея виникла у чоловіка під час пандемії, коли частину робітників у Британії перевели на дистанційний формат. Каже, що так хотів продемонструвати, що можна працювати де завгодно. Головне - мати ноутбук та інтернет.

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Автор: Ольга Робейко