Робота за екстремальних умов. 34-річний британець Джейсон Гріффін створив собі офіс на краю урвища.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожЗате все під рукою: у Києві продають квартиру площею 6 квадратних метрів (фото, план)Для цього чоловік звісив зі скелі на узбережжі Ірландського моря спеціальну платформу й там проводить свій робочий день.
Ідея виникла у чоловіка під час пандемії, коли частину робітників у Британії перевели на дистанційний формат. Каже, що так хотів продемонструвати, що можна працювати де завгодно. Головне - мати ноутбук та інтернет.
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