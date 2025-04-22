Розмір і непрямі докази дають змогу припустити, що череп був привезений з Карибських островів і, можливо, належав рабині.

Оксфордські вчені пили з кубка, зробленого з людського черепа, протягом десятиліть. Як пише The Guardian, про це свідчить книжка, що досліджує жорстоку колоніальну історію розграбованих людських останків.

Чаша, зроблена з відпиляної і відполірованої черепної коробки, прикрашеної срібним ободом і підставкою, регулярно використовувалася на офіційних обідах у коледжі Вустера, Оксфорд, до 2015 року, за словами професора Дена Гікса, куратора світової археології в університетському музеї Пітта Ріверса.

Гікс, чия книжка Every Monument Will Fall, що готується до виходу, простежує "ганебну історію черепа", заявив, що кубок також використовували для подачі шоколаду після того, як з нього почало витікати вино.

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Археолог зазначив, що зростаюче занепокоєння серед колег і гостей поклало кінець ритуалу в старшій вітальні, і 2019 року коледж запросив Гікса дослідити походження черепа і те, як він перетворився на те, що він називає "якимось хворим різновидом столового посуду".

За його словами, дебати про спадщину колоніалізму зазвичай зосереджуються на тому, як видатні британці, які наживалися на ньому, як-от Сесіл Родс або Едвард Колстон, були увічнені статуями, предметами або установами, що носять їхні імена.

Він хотів показати, як особистості жертв колоніального правління часто стиралися з історії, тому що через расистські ідеї британської культури і переваги білої раси їх не вважали такими, що заслуговують на увагу. Археолог додав:

"Дегуманізація і руйнування ідентичностей були частиною насильства".

Примітно, що Гікс не знайшов жодних записів про людину, з останків якої було зроблено чашу з черепа, хоча радіовуглецеве датування показало, що черепу близько 225 років. Його розмір і непрямі докази дають змогу припустити, що його привезли з Карибських островів і, можливо, він належав рабині.

Але британські власники чаші були добре документовані. Її подарував коледжу Вустера 1946 року колишній студент Джордж Пітт-Ріверс, чиє ім'я написано на її срібному обідку. Він був інтернований британським урядом під час Другої світової війни через свою підтримку фашистського лідера Освальда Мослі.

Чаша була частиною менш відомої другої приватної колекції його діда, вікторіанського британського солдата і археолога Августа Генрі Лейна Фокса Пітта Ріверса, який заснував Музей Пітта Ріверса 1884 року.

Старший Пітт Ріверс купив чашу з черепа на аукціоні Sotheby's того ж року. В описі зазначено, що тоді у неї була дерев'яна підставка з інкрустованим шилінгом королеви Вікторії знизу. Срібні клейма вказують на те, що вона була виготовлена 1838 року, в рік її коронації.

Продавцем був Бернхард Сміт, юрист і випускник коледжу Оріель в Оксфорді, який переважно колекціонував зброю і обладунки. Гікс припустив, що він отримав його в подарунок від свого батька, який служив у Королівському флоті в Карибському морі.

Представник коледжу Вустера сказав:

"У 20 столітті посудину іноді виставляли разом зі срібною колекцією коледжу і використовували як столовий посуд. Коледж не зберігає записи про те, як часто це відбувалося, але після 2011 року це було суворо обмежено, і посудини позбулися 10 років тому. Після отримання наукових і юридичних консультацій керівний орган коледжу вирішив, що черепна чаша має зберігатися в його архіві "в шанобливій манері, де доступ до неї буде назавжди заборонено". Як визнає доктор Гікс у своїй книзі, коледж підійшов до цього питання етично і вдумливо".

Цікаво, що в книзі докладно описуються інші черепи, вкрадені з колоніальних полів битв видатними вікторіанцями, які виставлялися в їхніх будинках або були пожертвувані музеям. Серед них фельдмаршал лорд Гренфелл, який викопав череп командира зулусів за два роки після того, як того вбила британська армія в битві при Улунді 1879 року.

Новини археології

На півночі Іспанії 2022 року було знайдено рештки черепа людини, який є найдавнішим у Західній Європі. Археологи стверджують, що вік скам'янілості становить від 1,1 до 1,4 млн років. Вони також сподіваються, що знахідка дасть нові знання про перших жителів Західної Європи в епоху раннього плейстоцену.

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