Ролик набрав більше 11 мільйонів переглядів за кілька днів, тому співробітник супермаркету несподівано прославився в мережі.

У мережі сміються над охоронцем магазину, який переплутав термометр і засіб для дезінфекції.

Курйозний Відеоролик опублікувала користувачка TikTok під ніком @anakarma.

Через свою помилку він бризнув спиртовим розчином в очі дитині. Ролик набрав більше 11 мільйонів переглядів за кілька днів, тому співробітник супермаркету несподівано прославився в мережі.

Читайте також"Якомога скоріше": Зеленського попросили достроково завершити 2020 рік

Інцидент стався на вході в приміщення. До охоронця підійшла мати з підлітком, який підняв шапку, щоб у нього виміряли температуру чола. Замість цього охоронець підніс до голови дитини розпилювач рідини з дезінфікуючим засобом і натиснув на важіль. Спиртовий розчин потрапив в очі хлопчика, після чого той закрив обличчя від болю.

Автор ролика написала в коментарях, що зір дитини не постраждав, проте багато хто почав засуджувати охоронця за помилку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН