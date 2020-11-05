У мережі сміються над охоронцем магазину, який переплутав термометр і засіб для дезінфекції.
Курйозний Відеоролик опублікувала користувачка TikTok під ніком @anakarma.
Через свою помилку він бризнув спиртовим розчином в очі дитині. Ролик набрав більше 11 мільйонів переглядів за кілька днів, тому співробітник супермаркету несподівано прославився в мережі.
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Інцидент стався на вході в приміщення. До охоронця підійшла мати з підлітком, який підняв шапку, щоб у нього виміряли температуру чола. Замість цього охоронець підніс до голови дитини розпилювач рідини з дезінфікуючим засобом і натиснув на важіль. Спиртовий розчин потрапив в очі хлопчика, після чого той закрив обличчя від болю.
Автор ролика написала в коментарях, що зір дитини не постраждав, проте багато хто почав засуджувати охоронця за помилку.
@anakarma_
First Day on the job Oopsies! ##fail##overwhelemed♬ Overwhelmed - Royal & the Serpent
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