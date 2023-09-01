Спершу палка суперечка здійнялася через місце для багажу, але потім всім уже було не до того через поведінку стюарда.

На рейсі American Airlines чоловік вчинив палку суперечку зі стюардом й став новою зіркою форуму Reddit через абсурдне звинувачення.

Спершу пасажир здійняв суперечку з іншим членом екіпажу через кількість сумок у багажних відсіках. Він вказав, що "цей хлопець поставив свій багаж на його місце", цитує Independent.

"Тепер тут немає вільного простору!", - обурився він.

В конфлікт втрутився стюард, щоб заспокоїти чоловіка та вмовити його не сваритися. Однак це не спрацювало.

Ображений пасажир вирішив, що йому "тикають пальцем", сприйнявши за образу один з жестів співробітника екіпажу.

"Не тикай мені, не тикай мені своїм пальцем. Ще раз ткнеш його і я викличу поліцію", - заголосив чоловік.

Стюард спробував заперечити звинувачення та підкреслив, що просто хоче вирішити ситуацію з багажем, та врешті-решт теж зірвався. "Ти збираєшся викликати на мене копів. Окей, давай!", - заявив він.

Відповідне відео сварки з'явилося на форумі Reddit та встигло набрати безліч відгуків "за" та "проти" поведінки чоловіка: думка користувачів розділилася в пропорції 7000 на 1000 відповідних коментарів.

Деякі коментатори висловили співчуття працівнику екіпажу. Один з них зазначив: "Мені було так боляче за цього стюарда. Здалося, що він насправді дуже добра людина". Ще один відверто посміявся з незадоволеного пасажира: "Алло, це поліція? Так, цей чоловік ткнув мені пальцем", - зімітував він абсурд ситуації.

Користувач Reddit, який завантажив ролик, стверджує, що чоловік використовував одразу чотири місця зверху для зберігання свого багажу й брудно вилаявся на іншого чоловіка, який поклав свій багаж зверху. "Я пропустив жахливі расистські коментарі, які він зробив на адресу джентльмена, який поклав свій багаж", - вказав він.

Також він зазначив, що пасажир-скандаліст дійсно виходив з літака з кількома сумками. Тому ситуація набуває ще більш іронічного характеру.

Чоловік пережив пекло під час авіаподорожі через "навіжених" батьків

Нагадаємо, раніше форум Reddit схвилювала ще одна історія "невдалої" авіаподорожі чоловіка. Пасажир планував провести 14-годинний переліт поряд з дружиною за улюбленим кіно та снеками, але все зіпсували "божевільні" батьки чужої дитини. За підсумком, він пройшов "9 кіл пекла" Данте через їхню примху.

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