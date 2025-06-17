Від чуток до забобонів: чому не існує винищувачів F-13 та F-17

Конкуренція, політика і страх перед числом "13" комплексно вплинули на історію бойових літаків США.

Серед широкого ряду американських бойових літаків — від легендарного F-14 Tomcat до новітнього F-35 Lightning II — ви не знайдете винищувачів із позначеннями F-13 або F-17. Це відсутність, яка довгий час породжувала чутки, а насправді має цілком логічні (і навіть містичні) пояснення, пише Slashgear.

F-17, що став Hornet

У 1970-х роках компанія Northrop розробила винищувач YF-17 Cobra, який брав участь у конкурсі ВПС США на легкий винищувач. Проте цей тендер виграв General Dynamics зі своїм YF-16, який і став знаменитим F-16 Fighting Falcon.

Втім, YF-17 не залишився в історії без продовження. ВМС США зацікавилися проєктом і адаптували його під палубну авіацію — так з'явилися F/A-18 Hornet та Super Hornet, одні з найуспішніших винищувачів сучасності. Таким чином, F-17 як серійна модель не з’явилася, хоча фактично стала базою для F-18.

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F-13: число, якого бояться

Щодо F-13, то пояснення менш технічне, але доволі поширене у військовій історії — марновірство. Так званий страх перед числом 13 — трискайдекафобія — має глибоке коріння навіть у формальних системах позначень. Жоден бойовий літак ВПС США не отримав такого індексу.

До того ж, число "13" вже фігурувало в історії — німецький літак Junkers F13 (перший металевий пасажирський літак 1919 року). Але це радше історичний збіг, ніж причина.

Історія повторюється: F-19 теж зник

Цікаво, що аналогічно пропустили й F-19. Компанія Northrop перейшла одразу до F-20 Tigershark, уникаючи номеру, який міг бути співзвучним з радянськими МіГами (МіГ‑19, МіГ‑21 тощо). До цього дня F-19 залишається джерелом легенд і навіть надихнув художні зображення "невидимок" у 1980-х.

Історія позначень американських винищувачів — це не лише про техніку, а й про конкуренцію, політику і трохи про забобони.

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