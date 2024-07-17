Пол Голлівуд поділився порадами щодо зберігання хліба - виявляється, багато хто з нас весь цей час робив це неправильно.

Кожна людина має власні способи зберігання хліба. Хтось вважає за краще зберігати його в хлібницях або шафах, а хтось кладе в холодильник. Коли справа доходить до зберігання продуктів харчування, існує безліч варіантів. Про це йдеться у матеріалі Mirror.

На думку шеф-кухаря Пола Голлівуда, легендарного судді телешоу Great British Bake Off, є лише одне найкраще місце для зберігання хліба. Пол розповів, що зберігання хліба в холодильнику може спричинити його черствіння втричі швидше, оскільки це призводить до випаровування вологи з буханця. Натомість у нього є досить простий спосіб зберігання.

"Чесно кажучи, я просто кладу його в коричневу сумку і відкладаю вбік", - зізнався він. Відео дня

Експерт рекомендує тим, хто шукає оптимальне місце для зберігання хліба, тримати його подалі від місць, близьких до тепла, таких як плита або холодильник, і натомість обирати темні, прохолодні ділянки кухні або комори.

Збереження продуктів - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, як зберегти продукти у спеку без світла. Під час багатогодинних відключень електрики на холодильник сподіватися не варто.

Для тих, хто не має ні приватного будинку, ні комплектного до квартири льоху, підійде єдиний справді робочий лайфхак - використовувати пляшки з водою.

Також ми писали про найкращий спосіб зберігання сиру. Після того, як ви відкрили сир, варто загорнути його у подвійну плівку. Спершу повністю загорніть його в пергаментний або вощений папір, який дозволить сиру дихати.

Після цього загорніть його ще раз в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку, таким чином він буде захищеним від дріжджів, спор та харчових ароматів у холодильнику.

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