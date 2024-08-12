Коли гріє сонце і температура різко підвищується, ви можете виявити, що ваш апетит трохи менший, ніж зазвичай.

Під час спеки апетит зменшується, і наука знайшла пояснення, чому ми менше їмо в такі періоди. Про це пише Mirror.

Зазначається, що у спекотні хвилини ми рідше заглядаємо в холодильник, і навпаки, коли температура падає, багато хто постійно перекушує. Американські вчені встановили фундаментальний біологічний імпульс, який обумовлює нашу тягу до їжі: вся справа в калоріях.

"Ми виявили, що люди в холодному середовищі споживають більше калорій", - розповів експерт з харчування Еллісон Чайлдресс з Техаського технічного університету. Відео дня

Зазначається, що калорії, по суті, є енергією, і під час метаболізму вони виробляють тепло, яке може бути вирішальним для збереження тепла в холодних умовах. При цьому із закінченням холодної пори року та настанням тепла багато хто відчуває себе менш голодним.

"Наші тіла виробляють тепло за рахунок витрат енергії, включаючи процес перетравлення їжі. ... З кожних 1000 калорій, які ми споживаємо, лише 250 стають придатними для використання енергією, а решта розсіюється у вигляді тепла. Під час спекотних періодів ваше тіло надає перевагу охолодженню, а не перетравленню їжі, тому ви, природно, відчуваєте менше голоду. Ваш апетит зменшується, і ваше тіло використовує свої жирові запаси для отримання енергії", - йдеться у статті.

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Раніше УНІАН писав, чи можна лягати спати голодним насправді. За словами лікарів, якщо людина за день з'їдає достатню кількість їжі і отримує потрібну їй кількість калорій, то не їсти перед сном можна і навіть потрібно.

При цьому дуже часто буває так, що люди на правильному харчуванні відчувають голод перед сном - і це нормально.

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