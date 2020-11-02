На місце викликали зоологів, які приспали звіра й забрали до місцевого зоопарку.

Дикий кабанюра забіг до чайної крамниці посеред 8-мільйонного китайського міста Нанкін.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На смерть перелякана продавчиня тільки й встигла, що застрибнути на прилавок. Втім, тварина стрімголов вискочила назад на вулицю.

Жінка повідомила поліцейських, які розпочали пошук кабана. Через три години його знайшли поряд з автостанцією – ховався в кущах.

На місце викликали зоологів, які приспали звіра й забрали до місцевого зоопарку. Його там уже й зважили - кажуть, сто кілограмів. Звідки в Нанкіні взявся дикий кабан - досі з'ясовують.

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Автор: УНІАН