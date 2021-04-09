В однієї зі скульптур нещодавно відреставрованого будинку Руссова в Одесі відвалилось обличчя.
Про це пише Vgorode.ua.
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Всередині голови статуї янгола з арфою виявилась пластикова пляшка.
Дім Руссова, пише видання, відкрили після першого етапу реставрації у грудні 2019 року. Вартість робіт обійшлася місту у 150 мільйонів гривень.
На відновлення інтер’єрів будівлі коштів поки немає.
У січні 2021 року директорку компанії-підрядника запідозрили у завданні шкоди місту розміром 5 мільйонів гривень. Жінка протягом кількох місяців вносила в акти прийому виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві дані, завищуючи їхні обсяги. Її взяли під варту.
За словами журналістів, унаслідок робіт було пошкоджено близько 30% елементів фасаду й знищені всі аутентичні декоративні елементи внутрішнього оздоблення приміщень.
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