Вартість реставрації обійшлася місту у 150 мільйонів гривень.

В однієї зі скульптур нещодавно відреставрованого будинку Руссова в Одесі відвалилось обличчя.

Про це пише Vgorode.ua.

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Всередині голови статуї янгола з арфою виявилась пластикова пляшка.

Дім Руссова, пише видання, відкрили після першого етапу реставрації у грудні 2019 року. Вартість робіт обійшлася місту у 150 мільйонів гривень.

На відновлення інтер’єрів будівлі коштів поки немає.

У січні 2021 року директорку компанії-підрядника запідозрили у завданні шкоди місту розміром 5 мільйонів гривень. Жінка протягом кількох місяців вносила в акти прийому виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві дані, завищуючи їхні обсяги. Її взяли під варту.

За словами журналістів, унаслідок робіт було пошкоджено близько 30% елементів фасаду й знищені всі аутентичні декоративні елементи внутрішнього оздоблення приміщень.

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Автор: Яна Ставська