Наприкінці снігову фігуру розмалювали червоною та чорною фарбами.

У мережі набирає популярності відео, як двоє литовців зліпили зі снігу власне «Феррарі».

Читайте такожМешканці Дніпра зліпили зі снігу патрульний автомобіль і зателефонували копам (фото)Як йдеться у сюжеті ТСН, на роботу у них пішло два дні.

«Авто ідентичне реальним розмірам популярної іномарки. Наприкінці снігову фігуру розмалювали червоною та чорною фарбами», - говориться у сюжеті.

За словами майстрів, автівка зроблена зі спеціальних екологічних матеріалів, тож у разі, якщо сніг розтане, авто не зашкодить довкіллю.

Вас також можуть зацікавити інші курйозні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН