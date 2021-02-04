Двоє литовців змайстрували зі снігу власне "Феррарі"
У мережі набирає популярності відео, як двоє литовців зліпили зі снігу власне «Феррарі».
Читайте такожМешканці Дніпра зліпили зі снігу патрульний автомобіль і зателефонували копам (фото)Як йдеться у сюжеті ТСН, на роботу у них пішло два дні.
«Авто ідентичне реальним розмірам популярної іномарки. Наприкінці снігову фігуру розмалювали червоною та чорною фарбами», - говориться у сюжеті.
За словами майстрів, автівка зроблена зі спеціальних екологічних матеріалів, тож у разі, якщо сніг розтане, авто не зашкодить довкіллю.
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