Під час церемоніалу у місті пройшов дощ, тому Джонсон ходив по локаціях з парасолькою.

Прем’єр Британії Борис Джонсон потрапив у невеликий конфуз на зустрічі з принцом Чарльзом.

Обоє зустрілися під час відкриття меморіалу поліції у Національному меморіальному дендрарії у Стаффорді. Разом з главою британського уряду захід також відвідали політики-консерватори.

Пам’ятник встановили на території, де розміщено ще близько 350 меморіалів військовим, волонтерами й добровольцям.

Під час церемоніалу у місті пройшов дощ, тому Джонсон ходив по локаціях з парасолькою. Коли ж прем’єр сів поряд з Чарльзом, через сильні пориви вітру його парасольку смикнуло в бік.

Борис Джонсон вкотре випадково похизувався густою білявою шевелюрою.

Сам принц Чарльз на конфуз глави уряду, схоже, не відреагував. Принаймні на оприлюднених з місця події світлинах його реакція залишилась непоміченою.

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Автор: Іван Бойко