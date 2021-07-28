Прем’єр Британії Борис Джонсон потрапив у невеликий конфуз на зустрічі з принцом Чарльзом.
Обоє зустрілися під час відкриття меморіалу поліції у Національному меморіальному дендрарії у Стаффорді. Разом з главою британського уряду захід також відвідали політики-консерватори.
Пам’ятник встановили на території, де розміщено ще близько 350 меморіалів військовим, волонтерами й добровольцям.
Під час церемоніалу у місті пройшов дощ, тому Джонсон ходив по локаціях з парасолькою. Коли ж прем’єр сів поряд з Чарльзом, через сильні пориви вітру його парасольку смикнуло в бік.
Борис Джонсон вкотре випадково похизувався густою білявою шевелюрою.
Сам принц Чарльз на конфуз глави уряду, схоже, не відреагував. Принаймні на оприлюднених з місця події світлинах його реакція залишилась непоміченою.
Вас також можуть зацікавити новини
- Німець встановив на кладовищі пам'ятник батькові, але місцеві побачили в ньому Гітлера (фото)
- У Києві водій сміттєвоза оригінально покарав "героя парковки": в мережі показали фото
- У Києві помітили прикрашену новорічну ялинку: в мережі опублікували фото
- У США приготували рекордно дорогу порцію картоплі фрі