В Естонії через снігопад на тротуарі утворився справжній затор із роботів-кур'єрів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Сім роботів застрягли посеред тротуару й не могли зрушити з місця, хоча шар снігу на вулицях був доволі невеликий.
У коментарях в соцмережах інцидент користувачі жартома назвали "невдалим повстанням машин".
Повідомляється, що Естонія стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень за допомогою роботів-кур'єрів ще 4 роки тому.
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Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Єгипту затримали британську художницю-робота Ай-Ду. Її запідозрили в тому, що вона може бути частиною шпигунського плану.
Перед затриманням художниця прямувала на виставку сучасного мистецтва на тлі пірамід Гізи "Вічність – це зараз", щоб представити глиняну скульптуру-автопортрет триногого робота, що показує можливі генетичні модифікації людини. Підозрювати в шпигунстві її стали через вбудований модем та камер в очах, які Ай-Да використовує для малювання на основі алгоритмічних реакцій.