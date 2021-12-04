Естонія стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень за допомогою роботів-кур'єрів.

В Естонії через снігопад на тротуарі утворився справжній затор із роботів-кур'єрів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Сім роботів застрягли посеред тротуару й не могли зрушити з місця, хоча шар снігу на вулицях був доволі невеликий.

У коментарях в соцмережах інцидент користувачі жартома назвали "невдалим повстанням машин".

Повідомляється, що Естонія стала першою у світі країною, яка ввела доставку замовлень за допомогою роботів-кур'єрів ще 4 роки тому.

Читайте такожРоботи замість офіціантів: в Іраку запрацював ресторан майбутнього (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Єгипту затримали британську художницю-робота Ай-Ду. Її запідозрили в тому, що вона може бути частиною шпигунського плану.

Перед затриманням художниця прямувала на виставку сучасного мистецтва на тлі пірамід Гізи "Вічність – це зараз", щоб представити глиняну скульптуру-автопортрет триногого робота, що показує можливі генетичні модифікації людини. Підозрювати в шпигунстві її стали через вбудований модем та камер в очах, які Ай-Да використовує для малювання на основі алгоритмічних реакцій.

Автор: Олег Давигора