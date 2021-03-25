Автор популярного YouTube-каналу OwlKitty випустив пародію на трейлер фільму «Годзілла проти Конга».
Читайте такожУ Києві "коту-рятувальнику" дали звання майора (фото)Про це пише popcornnews.
Так, горилу Конга в офіційному трейлері замінила кішка на прізвисько Ліззі.
У ролику кішка вмивається на палубі авіаносця, атакує Годзіллу і спостерігає за головними героями.
Закадровий голос повідомляє: «Нам потрібна OwlKitty. Вона потрібна всьому світу, щоб запобігти загрозі».
Відзначається, що раніше автор каналу «додавав» Ліззі в «Індіану Джонс», «Один вдома», «Американський психопат», «Кримінальне чтиво», «Офіс» та інші фільми.
"Годзілла проти Конга": що відомо
- Фільм вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max на території США 31 березня.
- Фільм розповість про протистояння двох знаменитих монстрів. В його основі лежить екосистема гігантських суперістот. Організація "Монарх", яка відкрила Годзіллу в 2014 році, розгорне свою діяльність в різних напрямках.
- Головні ролі у фільмі виконали Олександр Скарсгард, Міллі Боббі Браун, Ейса Гонсалес, Кайл Чандлер і Джуліан Деннісон.
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