Закадровий голос повідомляє: "Нам потрібна OwlKitty".

Автор популярного YouTube-каналу OwlKitty випустив пародію на трейлер фільму «Годзілла проти Конга».

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Так, горилу Конга в офіційному трейлері замінила кішка на прізвисько Ліззі.

У ролику кішка вмивається на палубі авіаносця, атакує Годзіллу і спостерігає за головними героями.

Закадровий голос повідомляє: «Нам потрібна OwlKitty. Вона потрібна всьому світу, щоб запобігти загрозі».

Відзначається, що раніше автор каналу «додавав» Ліззі в «Індіану Джонс», «Один вдома», «Американський психопат», «Кримінальне чтиво», «Офіс» та інші фільми.

"Годзілла проти Конга": що відомо

Фільм вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max на території США 31 березня.

Фільм розповість про протистояння двох знаменитих монстрів. В його основі лежить екосистема гігантських суперістот. Організація "Монарх", яка відкрила Годзіллу в 2014 році, розгорне свою діяльність в різних напрямках.

Головні ролі у фільмі виконали Олександр Скарсгард, Міллі Боббі Браун, Ейса Гонсалес, Кайл Чандлер і Джуліан Деннісон.

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Автор: Людмила Жерновська