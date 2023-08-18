Відмінностей на зображенні всього три, але знайти їх не так вже й легко.

У мережі з'явилася нова яскрава оптична ілюзія, за допомогою якої можна перевірити свою уважність. Якщо у вас гострий зір, вам не складе труднощів знайти всі відмінності між двома картинками за 22 секунди.

Нову головоломку з русалонькою опублікував сайт Fresherslive. На картинках є три непомітних з першого погляду відмінності й ваше завдання – знайти їх всі за відведений час.

Оптичні ілюзії завжди викликають цікавість у людей. Водночас вони підвищують ефективність роботи мозку і очей при розвитку навичок спостереження.

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У разі, якщо ви не можете знайти відмінності, або знайшли тільки одну з них, нижче на зображенні показана правильна відповідь. Всі відмінності обведені колами, щоб вам було легше їх помітити.

Ось ще одна цікава головоломка, яка потребуватиме від вас не тільки уважності, але і здатності логічно мислити. Вам потрібно буде знайти, під яким саме номером "причаїлася" найотруйніша змія.

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