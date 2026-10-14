Рівність 100 − 7 − 2 = 100 можна виправити одним сірником: де хитрість

Найцікавіше, що для розв'язання завдання не доведеться змінювати жодного математичного знака.

Іноді математична помилка настільки очевидна, що здається, ніби виправити її буде зовсім нескладно. Однак усе змінюється, коли числа складені із сірників, а для пошуку правильної відповіді дозволяється зробити лише один рух.

Цікаву головоломку запропонувало японське видання Mezamashi Media. Завдання взяте з телевізійної програми Quiz! Nō Bell Show, учасники якої розв'язують різноманітні логічні задачі.

Цього разу потрібно виправити неправильну рівність:

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100 − 7 − 2 = 100

Звичайні обчислення показують, що результат у правій частині прикладу неправильний. Якщо від ста відняти сім, а потім ще два, отримаємо 91.

Проте автори головоломки стверджують, що зробити рівність правильною можна, перемістивши лише один сірник.

За умовою, не можна додавати нові сірники або прибирати наявні. Потрібно змінити розташування одного елемента так, щоб обидві частини рівності стали однаковими.

Найцікавіше, що для розв'язання завдання не доведеться змінювати жодного математичного знака. Достатньо уважно придивитися до цифр.

При цьому правильне рішення приховане не в результаті обчислення, як може здатися спочатку. Важливо зрозуміти, яке число має стояти на початку прикладу, щоб після двох віднімань отримати сотню.

Чи вдалося знайти потрібний сірник? Нижче пояснюємо, як виправити рівність.

Правильна відповідь

Секрет головоломки полягає в тому, що потрібно змінити число 100 у лівій частині прикладу.

Для цього необхідно забрати нижній лівий вертикальний сірник з останнього нуля в цьому числі.

Забраний сірник слід розмістити горизонтально посередині тієї самої цифри. Таким чином нуль перетвориться на дев'ятку.

У результаті замість числа 100 отримаємо 109.

Тепер рівність матиме такий вигляд:

109 − 7 − 2 = 100

Перевірити правильність відповіді нескладно. Спочатку від 109 віднімаємо 7 й отримуємо 102. Після віднімання ще двох залишається рівно 100.

Отже, для виправлення помилки справді достатньо перемістити лише один сірник. Усі інші цифри та математичні знаки залишаються без змін.

Інші головоломки від УНІАН

Раніше ми писали про головоломку із сірниками, яку також придумав фізик Генріх Гемме. Рівність VI − III = II, записану римськими цифрами, треба виправити, перемістивши лише один сірник, причому жодне число при цьому змінювати не доведеться.

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