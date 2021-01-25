Туристи, які знаходилися в кріслах на гірськолижному підйомнику, намагалися попередити лижника, що потрапив у біду.

На гірськолижному спуску в Румунії турист ледь не потрапив в лапи ведмедя, який переслідували його по п'ятах.

Про цей інцидент повідомили в румунських ЗМІ. Відео опублікувало видання Digi24.

Інцидент стався на схилі в румунському Предялі. Повідомляється, що туристи, які знаходилися в кріслах на гірськолижному підйомнику, намагалися попередити лижника, що потрапив у біду.

"Давай швидше, швидше! Ведмідь за тобою женеться! Не озирайся більше назад", - кричали люди.

На щастя, лижник заїзд-забіг "виграв", і ведмідь перестав його переслідувати.

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Представник окружної інспекції Іон Захарія зазначив, що турист вчинив правильно, коли в якийсь момент кинув свій рюкзак, і ведмідь зайнявся вивченням цього об'єкта. Саме в цю мить небезпека була подолана.

За словами працівників туристичного об'єкта, протягом дня до служби 112 надійшло три дзвінки про присутність хижака. У цих сигналах говорилося про те, що ведмідь з'являвся на двох схилах.

Згодом влада повіту Брашов випустила два попереджувальні повідомлення.

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Автор: Денис Прядко