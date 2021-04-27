Експерти швидко зрозуміли, що небезпеки знайдений предмет не становить.

У Німеччині вибухотехніків викликали для утилізації "ручної гранати", знайденої в баварському лісі, яка насправді виявилась секс-іграшкою.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на німецьке видання Frankfurter Allgemaine Zeitung.

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Зазначається, що сумку з пристроєм знайшла жінка під час пробіжки у лісі за містом Пассау, неподалік від кордону Німеччини із Австрією та Чехією. Як зазначає FAZ, виявлення забутих або захованих боєприпасів є звичним явищем у Німеччині навіть більш ніж через 75 років після закінчення Другої світової війни.

На місце, яке вказала жінка, прибув підрозділ вибухотехніків для "утилізації небезпечної вибухової речовини".

Але експерти швидко зрозуміли, що небезпеки знайдений предмет не становить. Замість боєприпасу вони знайшли презервативи, лубрикант та фіктивну гранату з гуми.

"Пошук в інтернеті підтвердив підозру. Насправді є секс-іграшки у вигляді ручних гранат. І саме про це тут йшлося", - заявили в поліції.

Напевно, хтось хотів утилізувати ці речі, але не викинув їх у смітник, зазначив представник поліції.

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Автор: Олександр Топчій