Дослідники назвали ідеальну різницю у віці для пари: що кажуть у мережі

Стосунки можуть бути успішними навіть із великою різницею у віці, якщо партнери сумісні за зрілістю, цінностями та цілями в житті.

Дослідження з Австралії заявляє, що виявило "ідеальну" різницю у віці для пар, але суспільна реакція показує, що не всі згодні з його висновками. Дослідники стверджують, що вікова різниця впливає на задоволення від стосунків, тоді як багато хто вважає, що ключовим фактором є рівень зрілості партнерів, пише Mirror.

Згідно з результатами, найвищий рівень задоволення в шлюбі демонструють пари, де різниця у віці становить від 1 до 3 років, причому чоловік трохи старший за жінку. Різниця у віці від 4 до 6 років також є прийнятною, але задоволення у таких стосунках знижується з часом. Для пар із різницею 7 і більше років тенденція до зниження задоволеності є більш помітною.

Однак дослідники зазначають: "Хоча ідеальна різниця у віці від 1 до 3 років є поширеною, стосунки з різницею до 10 років можуть бути також успішними залежно від багатьох інших чинників".

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Що думають люди?

Думки користувачів соціальних мереж розділилися. Один із користувачів Reddit підкреслив, що головне у стосунках — це зрілість партнерів, а не їхній вік:

"Це залежить від рівня зрілості та того, як ви ставитеся один до одного. Поки молодший партнер не відчуває дискомфорту, вік не має значення".

Інший коментатор зазначив, що важливішими є особиста сумісність, взаємний потяг і спільні цінності, а не кількість років між партнерами.

Третій користувач поділився власним досвідом:

"Мені 39, а колишній партнерці — 49. Це було більше про зрілість, ніж про різницю у віці. У кінцевому підсумку ми стали різними людьми, і я зрозумів, що нам краще розійтися".

Попри статистичні дані, любов не підкорюється простим правилам. Стосунки можуть бути успішними навіть із великою різницею у віці, якщо партнери сумісні за зрілістю, цінностями та цілями в житті.

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