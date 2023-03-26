За словами мера Венеції, чоловік і його напарник зробили відео для соцмереж.

В п’ятницю, 24 березня, в соцмережі потрапило відео, на якому чоловік пірнає з триповерхової будівлі біля церкви Сан-Панталон в один з каналів в Венеції, які потерпають від посухи. Відео із чоловіком в трусах, що стрибає і приземляється на живіт, стало вірусним в соцмережах і обурило місцеву владу.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро повідомив у Twitter, що влада міста намагаємося ідентифікувати героя "ідіотського відео", аби притягнути його до відповідальності за "ідіотське відео".

"Цьому "суб'єкту" потрібно дати сертифікат про дурість і багато стусанів. Ми намагаємося ідентифікувати його, повідомити про нього, про нього та його приятеля, який був унизу і зробив ідіотське відео відео для соціальних мереж", – написав Бруньяро.

Відео дня

Мер також повідомив, що будівля, з якої стрибнув герой відео, є приватним житловим будинком, і він вже скерував туди поліцію, аби з’ясувати, як чоловік потрапив на дах.

Бруньяро наголосив, що герой відео "заради лайків" створив небезпеку як для свого життя, так і для інших, оскільки каналом міг пропливати човен. Тож герой відео буде притягнутий до відповідальності як правопорушник.

Туристи у Венеції

Як пише CNN, тільки минулого року у Венеції заарештували понад 40 туристів за купання в каналах. Дехто з них плавав посеред міста оголеними. Особливого розголосу отримав інцидент, коли двоє людей в серпні 2022 року займався серфінгом, обравши для цього не пляж, а венеційський Гранд-канал.

Тоді мер Луїджі Бруньяро так само поширив вірусний ролик і назвав його героїв "зухвалими ідіотами, які знущаються над містом".

Крім нудистів та тих, хто купається в каналах попри заборону, місто також стикається із іншою проблемою – туристи регулярно псують історичні пам’ятки, зокрема, залишаючи свої ініціали на них і викрадаючи фрагменти.

З січня 2023 року Венеція стала першим у світі містом, у якому стягують з туристів плату за відвідування.

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