За словами експерта, агресію індика викликало його відображення у склі.

У каліфорнійському місті Фер-Окс величезний дикий індик вломився до стоматологічного кабінету, вибивши вікно з подвійним склом, та влаштував там безлад.

Читайте такожВ Індії бійцівський півень убивши господаря, розшматувавши йому пах ножемПро це повідомляє Fox News.

Під час цього вторгнення в офісі була менеджер Донна Макдональд. Жінка вирішила, що почався землетрус. Але незабаром вона зрозуміла, що відбувається, та викликала службу контролю над тваринами.

Індик встиг роздряпати стіни та проткнути стоматологічні крісла.

За словами експерта, агресію індика викликало не що інше, як власне відображення у склі.

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Автор: УНІАН