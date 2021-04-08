Кабани зібралися біля узбіччя / Фото УНІАН
На трасі "Рівне-Луцьк" дикі кабани зупинили автомобільний рух.
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Майже десяток кабанів зібралися біля узбіччя. Вони не виходили на дорогу, але автомобілісти самі зупинялися подивитися на них.
Кабани зовсім не боялися людей і не тікали.
Здивовані водії припускають, що ті прийшли до траси поласувати жолудями, адже там ростуть дуби.
Деякі навіть взялися підгодовувати їх продуктами, які були в машині.
Майже десяток диких кабанів зупинили рух трасою " Рівне-Луцьк"
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