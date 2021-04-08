Тварини зовсім не боялися людей.

На трасі "Рівне-Луцьк" дикі кабани зупинили автомобільний рух.

Читайте такожКиян насмішив автомобіль з котом за кермом (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Майже десяток кабанів зібралися біля узбіччя. Вони не виходили на дорогу, але автомобілісти самі зупинялися подивитися на них.

Кабани зовсім не боялися людей і не тікали.

Здивовані водії припускають, що ті прийшли до траси поласувати жолудями, адже там ростуть дуби.

Деякі навіть взялися підгодовувати їх продуктами, які були в машині.

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Автор: Людмила Жерновська