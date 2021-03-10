Згідно з калькулятором, деяким жителям України доведеться чекати на щеплення десятки років.

В Україні запрацював сервіс, який покаже ваше місце у черзі на щеплення вакциною Covishield/AstraZeneca проти COVID-19. Однак результат іноді може здивувати користувачів.

Калькулятор створив український інженер Валентин Туков разом з польським математиком Мачком Ковальським з проекту Omni Calculator.

«Калькулятор черги вакцин для України порахує для вас, яка кількість людей випередили вас у черзі, щоб отримати вакцину проти COVID в Україні. Він також передбачає, як довго вам доведеться чекати, щоб отримати вакцину. Використовуючи наш інструмент, ви зможете краще розуміти, коли можна очікувати на вакцинацію», — повідомляється на сайті калькулятора.

Автори проекту стверджують, що під час створення калькулятора спиралися на пріоритетний список груп, які отримають вакцину проти COVID на першому етапі вакцинації, та ймовірний рівень вакцинації.

Читайте такожТретя хвиля пандемії: Україна опинилася у трійці лідерів Європи за темпами поширення COVID-19Щоб розрахувати своє ймовірне місце в черзі на вакцинацію, на сайті слід зазначити:

свій вік у роках;

чи мешкаєте/працюєте ви в лікувальному закладі;

чи ви вагітні;

чи ви медичний або соціальний працівник, військовослужбовець;

чи працюєте в Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

чи працюєте/перебуваєте в закладі обмеження волі;

чи є у вас одне із перелічених захворювань (наприклад, захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання або хронічні респіраторні захворювання).

Однак прогнози калькулятора здивували деяких користувачів соцмереж. Так, наприклад, комусь варто розраховувати на перше щеплення не раніше 2043-2063 років.

А комусь доведеться чекати до 2054-2083 років.

Річ у тому, що на визначення результату впливають показники швидкості вакцинації, час, необхідний для вакцинації всього населення, а також відсоток людей, які планують вакцинацію. Автори проекту стверджують, що спочатку за замовчуванням вказували швидкість — 300 тис. щеплень на тиждень, а коефіцієнт охоплення — 50%.

Однак зараз там з'являються актуальні дані, зібрані з сайтів МОЗ та уряду, які кожен користувач може також відредагувати.

Так, наприклад, за інформацією МОЗ, за добу 9 березня в Україні проти COVID-19 було щеплено 4 362 особи. З таким темпом, за даними калькулятора, вакцинація всього населення України розтягнеться на 20 років, а 25 річна людина, яка не відповідає жодному пункту з перелічених у калькуляторі, може розраховувати на щеплення між 2031 і 2041 роками.

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Автор: Катерина Комолова