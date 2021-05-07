Чиновник з гумором відреагував на курйозний інцидент.

Кіт заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко раптово став учасником прямого ефіру.

Курйозний випадок трапився в ефірі каналу "Україна 24". У той час, як Геращенко виступав на прямому включенні, в кадрі спочатку з'явився пухнастий хвіст, а потім і сам кіт. Чиновник спробував трохи посунути тварину, проте все-таки взяв її на руки.

"Заважає виступати", - зі сміхом прокоментував Геращенко.

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Автор: Юрій Годован