Кіт Геращенка потрапив у прямий ефір / скріншот
Кіт заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко раптово став учасником прямого ефіру.
Курйозний випадок трапився в ефірі каналу "Україна 24". У той час, як Геращенко виступав на прямому включенні, в кадрі спочатку з'явився пухнастий хвіст, а потім і сам кіт. Чиновник спробував трохи посунути тварину, проте все-таки взяв її на руки.
"Заважає виступати", - зі сміхом прокоментував Геращенко.
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