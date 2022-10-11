Схоже, кіт Ларрі нарешті "втер носа" всім критикам, які звинувачують його в поганому виконанні обов'язків.

Головний мишолов резиденції британського прем'єра кіт Ларрі, який вже більше 10 років перебуває на посаді, мужньо прогнав лиса від входу на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні.

Відповідне відео поширив телеканал Sky News.

На відео видно, як в темний час доби лис, який рази в два більший за самого Ларрі, наближається до резиденції британського прем'єра Ліз Трасс. Однак Ларрі не розгубився, і після "дуелі" рудий супротивник змушений був ретируватися в кущі.

Відео дня

Цікаво, що раніше Ларрі неодноразово дорікали в поганому виконанні своїх обов'язків, мовляв, тварина за 10 років зовсім розслабилася. Кілька разів йому навіть пророкували відставку, адже Ларрі неодноразово попадався благополучно сплячим, поки під його носом спокійно снували миші.

Наприклад, хвилю критики викликав інцидент в березні 2017 року, коли фотограф Стів Бек заскочив Ларрі граючим з мишею, яку він потім відпустив.

Пізніше журналісти помітили прямо навпроти вхідних дверей в урядову резиденцію білку з горіхом. Де в цей момент був головний мишолов країни Ларрі – невідомо.

Крім того, на територію головного кота країни неодноразово замахнувся кіт глави МЗС Великобританії Палмерстон, якого часто ставлять Ларрі в приклад як хорошого мишолова.

Кіт Ларрі – головний мишолов Великобританії

Кіт Ларрі потрапив на посаду головного мишолова з притулку ще при прем'єрі Девіді Кемероні в 2011 році. Тоді коту було всього чотири. Ларрі прижився і став улюбленцем не тільки Кабміну, але і всієї Великобританії.

З тих пір в Британії змінилося чотири прем'єри, а Ларрі, незважаючи на періодичне невдоволення його роботою, досі залишається на посаді. Зберіг він свою посаду і після приходу Ліз Трасс у вересні 2022 року.

Часто Ларрі можна було помітити на офіційних зустрічах, які проводили в резиденції прем'єра. Але в 2019 році Ларрі довелося потіснитися: тодішній глава британського уряду Борис Джонсон привіз на Downing Street свого чотириногого друга Дайлін. З тих пір Ларрі не часто можна було побачити на офіційних прийомах в резиденції прем'єра.

Ларрі став третім котом в історії резиденції, який офіційно зайняв пост головного мишолова.

З 1989 по 1997 рік цей пост обіймав кіт на ім'я Хамфрі. На цій посаді він перебував при прем'єрах Маргарет Тетчер, Джоні Мейджорі та Тоні Блері. Хамфрі пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям, хоча ходили чутки, що його не злюбила дружина Блера Шері. Він помер у 2006 році, а до своєї смерті жив у будинку одного зі службовців резиденції.

У 2007 році посаду головного мишолова зайняла кішка Сибіл, яка належала канцлеру казначейства країни Алістеру Дарлінгу. Однак Сибіл покинула свій пост вже в 2008 році, а в 2009 році померла. Ходили чутки, що Сибіл не подобалася прем'єр-міністру Гордону Брауну.

З 2012 року по 2014 роки Ларрі допомагала виконувати його обов'язки кішка Фрейя, яка належить главі казначейства Джорджу Осборну. Однак кішка постійно тікала, а одного разу потрапила під машину. Після цього Осборн відправив її в графство Кент.

Вас також можуть зацікавити новини: