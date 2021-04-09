Користувачі одразу ж припустили, що виставлена гробниця насправді є декорацією.

Мешканці Шевченківського району Києва помітили на одному з балконів золотий саркофаг.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Своїм подивом вони поділилися у соціальній мережі, виставивши промовисті світлини. Увечері єгипетський сувенір ще й підсвічують додатковими лампами.

Користувачі одразу ж припустили, що виставлена гробниця насправді є декорацією, інші жартували, що господарі привезли її з відпочинку у Єгипті.

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Автор: Яна Ставська