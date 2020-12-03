Коала забралася в будинок і спробувала ялинку на смак / скріншот
Сім'я з Австралії поїхала з дому, а коли повернулася - виявила на новорічній ялинці коалу.
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Про це повідомляє Guardian Australia.
Як повідомляється, під час відсутності людей коала пробралася в будинок, забралася на пластикову ялинку і навіть спробувала листя.
Історія закінчилася тим, що коалу зняли з ялинки та відпустили в найближчі кущі.
Сова на ялинці в Нью-Йорку
- Схожий випадок стався в Нью-Йорку. Там у найпопулярнішій ялинці США знайшли маленьке совеня.
- 23-метрове дерево привезли в Нью-Йорк, щоб поставити неподалік Рокфеллер центру. Як з'ясувалося, серед пишних гілок і сидів Сич. Його помітили вантажники, що транспортували ялинку.
- Пернатого вирішили назвати Рокфеллером на честь центру, неподалік якого його виявили.
- Через деякий час совеня випустили на свободу.
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