Коала забралася в будинок і спробувала ялинку на смак / скріншот

Сім'я з Австралії поїхала з дому, а коли повернулася - виявила на новорічній ялинці коалу.

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Про це повідомляє Guardian Australia.

Як повідомляється, під час відсутності людей коала пробралася в будинок, забралася на пластикову ялинку і навіть спробувала листя.

Історія закінчилася тим, що коалу зняли з ялинки та відпустили в найближчі кущі.

Сова на ялинці в Нью-Йорку

  • Схожий випадок стався в Нью-Йорку. Там у найпопулярнішій ялинці США знайшли маленьке совеня.
  • 23-метрове дерево привезли в Нью-Йорк, щоб поставити неподалік Рокфеллер центру. Як з'ясувалося, серед пишних гілок і сидів Сич. Його помітили вантажники, що транспортували ялинку.
  • Пернатого вирішили назвати Рокфеллером на честь центру, неподалік якого його виявили.
  • Через деякий час совеня випустили на свободу.

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Переклад: Катерина Лиманська