Фахівці відзначили, що, якщо в раціоні сім'ї рис займає особливе місце, то наприклад, маленьким дітям краще їсти білий рис.

Коричневий і білий рис дуже схожі, оскільки виробляються з одного і того ж зерна. Відмінності в їх поживній цінності обумовлені тим, як обробляється зерно.

Зібране цільне зерно рису містить три основні компоненти: висівки, зародки та ендосперм. "Білий рис обробляли для видалення висівок і зародків", - пояснив Кім Явіц, доктор медичних наук. За його словами, така обробка "видаляє клітковину і багато мікроелементів" із зерна, "залишаючи в основному крохмаль". А коричневий рис все так же містить висівки і зародки, а також ендосперм. "Ось чому ми вважаємо його цільним", - підкреслив фахівець, передає Delish.

За словами дієтологів, висівки і зародки - одні з найбільш поживних частин зерна. За словами дієтолога Еллі Маст, "висівки та зародки коричневого рису містять клітковину, вітаміни та мінерали". Ці компоненти містять цінні поживні речовини, яких не вистачає в обробленому білому рисі.

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Крім того, коричневий рис містить додаткову клітковину, яка корисна для тих, хто страждає на діабет або намагається схуднути. Маст зазначила, що "клітковина... може допомогти вам довше відчувати себе ситими... і не підвищить рівень цукру в крові до такої міри, як білий рис".

У зв'язку з цим фахівці відзначили, що якщо ви намагаєтеся стабілізувати рівень цукру в крові або скинути кілька кілограмів, вибір коричневого рису замість білого, безумовно, буде кращим.

Однак, як пояснили дієтологи, відносно низький вміст клітковини в білому рисі означає, що його енергія є більш доступною, що може стати величезною перевагою для спортсменів або людей, які ведуть більш активний спосіб життя. Явіц зазначив, що це "чудовий вибір після тривалих або інтенсивних тренувань, коли вам потрібні швидкозасвоювані вуглеводи для поповнення запасів глікогену в м'язах". Низький вміст клітковини також полегшує споживання людям з проблемами травлення.

Другорядною, але потенційно важливішою перевагою білого рису є те, що він містить менше миш'яку, ніж коричневий. Миш'як - токсична сполука, яка міститься як в білому, так і в коричневому рисі, але, в білому його набагато менше.

Маст пояснила, що якщо в раціоні сім'ї рис займає особливе місце, то наприклад, маленьким дітям краще їсти білий рис.

Але якщо залишити осторонь ці конкретні випадки, важливо мати на увазі більшу картину та розглядати вибір у контексті дієти та способу життя. "І білий, і коричневий рис можуть бути корисними для здоров'я", - сказала Маст. - Найголовніше - це розмір порції і те, що ви з нею їсте".

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