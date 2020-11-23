Наглядачі звіринцю запевняють, що чотирирічні панди Ци Гуо та Юань Ман на сніг реагують так щороку.

Чорно-білі ведмеді, що мешкають у центрі з розведення панд Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, весело відкрили зимовий сезон.

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Кумедне відео з реакцією панд на перший сніг показали співробітники центру, йдеться в сюжеті ТСН.

Звіринець розташований в місті Сінін в провінції Цінхай, що займає високогірне Тибетське плато, тож зима туди приходить швидше. Днями вольєр тварин саме засипало першим снігом, і панди зраділи цьому настільки, що влаштували ігрища.

Спершу двоє розбишак повправлялися у вільній боротьбі - кидалися один в одного снігом та навіть кусалися, а потім почали видиратися на дерева та демонструвати на них циркові трюки.

Наглядачі звіринцю запевняють, що чотирирічні панди Ци Гуо та Юань Ман на сніг реагують так щороку. Аби ведмеді не позамерзали, для них облаштували місця із сіном та обігрівом.

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Автор: Марина Григоренко