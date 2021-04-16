У Харківській області Бобер забрів у будівлю надзвичайників
У пожежній частині в Харківській області бобер влаштував справжній переполох.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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«Здивовані рятувальники знайшли тварину за кілька хвилин. Причаївшись, наляканий візитер тихо сидів під машиною. Як бобер потрапив в депо, пожежники поняття не мають. Але зараз гризун вже вдома», - йдеться в сюжеті.
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