Можливість обирати в мери собак у жителів Реббіт-Хешу є завдяки особливому політичному статусу.

У штаті Кентуккі в невеликому містечку Реббіт-Хеш мером обрали французького бульдога на прізвисько Вілбур Біст.

Читайте такожУ США мером міста став 7-місячний хлопчикІнформація про це з'явилася на сторінці спільноти в Facebook.

Зазначається, що бульдог з відривом більш ніж у 10 тисяч голосів обійшов своїх конкурентів – гончу Кролик Джек та золотистого ретривера Поппі. Вони отримали втішні посади та стали собачими послами Реббіт-Хешу.

Собаки у ролі мерів: що про це відомо

Відомо, що можливість обирати в мери собак у жителів Реббіт-Хешу є завдяки особливому політичному статусу. Містечко вважається невключеною територією, тому не може мати власну владу. Місто очолюють собаки з 1998 року.

Такі «вибори» на ділі являють собою збір коштів для історичної спільноти, яка вимагає 1 долар за голос.

Вас також можуть зацікавити інші курйозні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц