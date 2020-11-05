У штаті Кентуккі в невеликому містечку Реббіт-Хеш мером обрали французького бульдога на прізвисько Вілбур Біст.
Читайте такожУ США мером міста став 7-місячний хлопчикІнформація про це з'явилася на сторінці спільноти в Facebook.
Зазначається, що бульдог з відривом більш ніж у 10 тисяч голосів обійшов своїх конкурентів – гончу Кролик Джек та золотистого ретривера Поппі. Вони отримали втішні посади та стали собачими послами Реббіт-Хешу.
Собаки у ролі мерів: що про це відомо
Відомо, що можливість обирати в мери собак у жителів Реббіт-Хешу є завдяки особливому політичному статусу. Містечко вважається невключеною територією, тому не може мати власну владу. Місто очолюють собаки з 1998 року.
Такі «вибори» на ділі являють собою збір коштів для історичної спільноти, яка вимагає 1 долар за голос.
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