У Південній Кореї молода пара випадково зіпсувала картину, яка коштує півмільйона.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожНевмілий реставратор перетворив рідкісну картину з Богородицею на карикатуру (фото)Вони вирішили, що беруть участь у колективному мистецтві.
«Молода пара серед білого дня увійшла в галерею і почала малювати поверх абстрактної картини, яку там виставили на огляд. Вони були переконані, що так і треба: адже під картиною стояли відра з фарбою та пензлі», – йдеться в сюжеті.
Їх зафільмувала камера відеоспостереження, і незабаром парочку затримали в сусідньому торговому центрі. Поки невідомо, чи вимагатиме художник компенсацію.
Вас також можуть зацікавити новини
- Єгиптяни пов'язали аварію в Суецькому каналі з "прокляттям фараона"
- Бездомна кішка принесла хворих кошенят до ветеринара і стала зіркою (відео)
- Джо Байден знову спіткнувся на трапі літака, але втримався на ногах (відео)
- У Брюсселі людей зібрали на фейковий концерт, ті поплатилися (фото, відео)
- Власник ресторану випадково потрапив під санкції США через плутанину
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram