Поки невідомо, чи вимагатиме художник компенсацію.

У Південній Кореї молода пара випадково зіпсувала картину, яка коштує півмільйона.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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«Молода пара серед білого дня увійшла в галерею і почала малювати поверх абстрактної картини, яку там виставили на огляд. Вони були переконані, що так і треба: адже під картиною стояли відра з фарбою та пензлі», – йдеться в сюжеті.

Їх зафільмувала камера відеоспостереження, і незабаром парочку затримали в сусідньому торговому центрі. Поки невідомо, чи вимагатиме художник компенсацію.

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Автор: Катерина Шварц