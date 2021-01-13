У разі невдачі IronKey автоматично зашифрує весь свій вміст, й доступ до валюти буде втрачено назавжди.

Програміст з Сан-Франциско Стефан Томас використовував вісім з десяти спроб розблокувати накопичувач IronKey, де зберігаються ключі від його електронного гаманця з 7002 біткоїнами (близько 240 мільйонів доларів).

Читайте такожНа Львівській залізниці майнили криптовалюту (фото)Про це пише The Guardian.

Якщо з двох спроб Томас не згадає свій пароль, IronKey автоматично зашифрує весь свій вміст, й доступ до грошей буде втрачений назавжди.

Криптовалюту Томас сховав у гаманець ще десять років тому. Тоді біткоїни коштували 2-6 долара. Цю суму Стефану заплатили за створення пояснюючого відео про крипту.

Експерт з інтернет-безпеки Алекс Стамос запропонував йому свою допомогу. Він готовий за 10% від суми зламати диск. На це йому потрібно максимум півроку. Чи погодився Стефан на угоду, невідомо.

Що таке біткоїни та який у нього курс

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним в 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки в 2013 році курс біткоїну вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч. Втім вже в наступному році курс біткоіни стрімко падав, і так тривало кілька років. 13 березня 2020 року ціна криптовалюти Bitcoin впала на 32% до 3915 доларів, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

2 серпня Біткойн вперше у 2020 році піднявся до 12 тисяч доларів, а в грудні вже встановлював рекорд за рекордом.

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Автор: УНІАН